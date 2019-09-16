魏则西遗愿终实现 其父母通过试管婴儿重获一子

就在中秋节前夕，一家辅助生殖的医疗公司运世达医疗集团（以下简称运士达）通过官网宣布，经过运士达集团的援助，魏则西父母通过试管婴儿技术重获一子，新生儿目前已经百天有余。公司方面表示，“希望经过共同努力，帮助更多失独家庭从绝望中走出，重圆家庭梦想。”

在离世之前，魏则西曾对父母表示希望他们再要一个孩子，代替他照顾双亲。由于魏母生育年龄已高，无法实现自然生产，于是便寄希望于试管婴儿技术。

据上游新闻报道，早在2016年下半年魏母已开始吃药调理，但求子之路遇到诸多阻碍，几次取卵都以失败告终。后来，运世达联系到魏海泉夫妇，表示愿意无偿为其做试管婴儿，且成功几率比较大。就在今年5月底，魏母成功诞下一子，体重6斤1两，成为咸阳某医院建院以来年龄最大的产妇。

魏父曾表示，有关二胎的名字，本想遵从儿子遗愿叫“魏择西”，后来又想换成“哲西”，寓意是“希望没有离开”。这才让轰动一时的“魏则西事件”有了稍显温馨的结尾。

2014年4月，大学生魏则西罹患一种名为“滑膜肉瘤”的恶性软组织肿瘤，5年生存率仅有20%-50%。魏则西通过百度搜索到了武警北京总队第二医院，花费二十余万元接受了四次“CIK生物免疫治疗”，该治疗曾被魏家人视为救命稻草，此后却被证实是“在美国淘汰了的疗法”。

彼时，该医院声称此疗法与国外大学合作，有效率达80%-90%。该说法不久后便被记者证伪。在知乎“你认为人性最大的恶是什么”的帖子下，魏则西讲述了自己的受骗经历。舆论迅速发酵，将莆田系医院、百度医疗广告竞价与监管漏洞一并摊开在了公众面前，引起轩然大波。

2016年4月12日，青年魏则西长眠。在接受每日人物的采访时，魏则西父母曾说过这么一句话：“也许我儿子只是在这一年，这一段历史里微不足道地出现过，但他真的像这文章里写的，大风起于身后。”

大风起于身后，“魏则西之死”曾带众人叩问“莆田系”医院虚假宣传之责，百度医疗广告竞价之殇；而今也将大风吹向了辅助生殖——试管婴儿这一还不为人熟知的领域。

科技媒体钛媒体通过企业信息查询工具企查查显示，

运士达医疗投资管理有限公司成立于2012年9月，公司聚焦于辅助生殖和精准医疗领域的投资和投资管理业务。魏则西父母的试管婴儿便是在运士达旗下的一家医疗机构完成。据运士达官网介绍，公司在海外与国内的生殖辅助领域均有布局。

在海外辅助生殖领域，运世达已成功投资3家辅助生殖中心和1家实验室，公司计划在未来2-3年继续投资3-5家生殖中心；在国内，运世达与各地三甲医院开展了战略合作，目前已与湖南株洲、陕西延安、山西运城、云南昆明等地方三甲医院签订战略协议，在辅助生殖方面展开合作。

运士达共四名股东，实际控制人和最大股东为史晓明。运士达同时控股了四家公司，包括了以70%的持股比例成为深圳运士达葫芦娃诊所的最大股东。运士达还分别以60%和55%的比例控股何方方医疗技术服务公司和湖南省赛诺太合医疗投资管理有限公司。其中，何方方医疗技术服务公司是运世达与全国知名专家、北京协和医院生殖中心创始人何方方教授一起成立的工作室。

2019年6月18日，运世达医疗集团刚完成了数千万美元的A轮融资，投资方为Alpha美元基金。这只是辅助生殖行业的一个投资案例。6月25日，该行业的锦欣生殖在香港主板挂牌上市，成为“辅助生殖第一股”，该公司股价表现良好，当前总市值约为277.52亿港元。这也一定程度上证明了资本市场对辅助生殖企业的认可。

动脉网旗下蛋壳研究院披露的一份辅助生殖行研报告指出，辅助生殖行业至少有千亿的存量市场。目前中国总计有大约742万人口有潜在人工辅助生殖的需求；而通过计算可知，以2017年作为结算点，以终端市场为基准，中国的辅助生殖市场存量约为5720亿元。

动脉网报告也指出，鉴于初婚及初育年龄推迟及“二孩”政策的共同作用下，未来高龄产妇将大幅增长，这也意味着，必须通过人工辅助生殖才能生育的夫妻数量远超20%。在治疗方案的选择上，试管婴儿的选择偏好也将大幅上升。因此，中国辅助生殖的市场存量应高于5720亿元。

弗若斯特沙利文报告也曾指出，由于中国二胎政策的放开以及对辅助生殖医疗机构的高门槛要求，国内辅助生殖服务市场在未来持续一个时期内仍将是需求大于供给。

虽然前景光明，国内的辅助生殖领域依然横亘着三座大山。首先是伦理道德层面对辅助生殖的冲击；其次是国内相对于海外（如美国、泰国和俄罗斯）略显落后的技术水平；最后则是与辅助生殖机构数量不匹配的市场开发程度，当前辅助生殖市场的开发程度仅有12.7%。

在接受AI财经社健识局的采访时，也有一些专家提醒道，试管婴儿技术并非全能，依然受到年龄限制，患者年龄与辅助生殖成功率呈负相关。

在将聚光灯投向试管婴儿技术以外，该事件对搜索巨头百度的影响也是长久而沉痛的。百度以广告业务立身，而作为核心业务的广告，以魏则西事件为节点被划分成了两个时代。

广告业务为百度贡献了绝大多数营收，而广告中又以医疗广告最为吃香。2015年10月底，时任百度新兴业务对外合作总负责人的李政曾指出，医疗健康在百度收入中的占比已达到35%。按百度2015年收入663.82亿计算，来自医疗行业的收入至少在200亿以上。

2016年4月12日，随着魏则西的逝世，百度也被钉在了“耻辱柱”上。医疗广告竞价排名成为百度的原罪，公司股价一度大跌。

身处舆论漩涡中，百度董事长李彦宏也曾两度对外界回应。同年6月，李彦宏在接受《财经》采访时表示，军警医院很多科室外包存在很大风险，下掉所有军警医院是跟“魏则西事件”最相关的措施。同年9月，李彦宏在接受央视采访时也曾表示，“因为这几个月的医疗事件，一个季度砍掉了20亿的收入。”

在监管举措下，百度在推广信息数量、商业推广标识等方面做出重大调整，下线1.26亿条医疗信息，撤除了大量疾病搜索结果页面中置顶的推广内容。

2017年2月9日，百度正式宣布对医疗业务进行组织架构调整和优化，即调整百度的“移动医疗事业部”（详见钛媒体之前文章）该举动被视作百度在“魏则西”事件和血友病贴吧之后，挽回公众形象的重要一步。

一面是医疗广告带来的可观收入，一面是社会责任与公共安全的考量。百度的医疗广告业务正在这两者之间艰难探索着出路。

2018年5月，据新京报报道，百度医疗广告竞价排名出现复燃态势。部分疾病的搜索结果仍出现置顶推广内容，甚至出现了公立医院为民营医院引流的现象。

2018年6月1日，百度宣布对医疗竞价进行整改。要求医疗行业开户页面及落地页均不得涉及软文形式推广，不可编排杜撰案例和数据，不得虚假夸大宣传效果，不得宣传保证治愈率有效率等。

时钟拨向2019年6月，《华夏时报》关于百度与60家主流医疗健康提供商签订独家合作补充协议的报道再度引起争议，舆论质疑百度此举会引起医疗信息垄断，对用户不利。

百度则紧急发布声明指出，“独家合作协议范围仅限资源方主动通过合作通道提交给百度的共建内容，内容总量为数千万篇，而目前搜索引擎可抓取收录的医疗领域相关内容数为数十亿篇，并不存在百度垄断权威医学内容的可能性。”

在重塑自身形象的自救行动中，百度也在努力摆脱身上的负面标签。在李彦宏提出“科技为更好”的口号后，百度多次公布了其AI技术在社会公益上的成绩。例如，百度AI寻人三年帮助超6700个家庭重聚，也推出了“AI助盲”、“听障儿童AI手语翻译”等多个行动。

不过，回归到百度自身业务，当前百度的市值排位时常被挤出前五，错失移动端红利的百度正在加速追赶落下的功课，希望借移动端改革和AI产业智能化重回宝座。

而“魏则西”事件的意义，也许并不止于用舆论倒逼制度改革。科技会作恶还是向善，恐怕依然是这个时代的难解题。