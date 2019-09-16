俄媒：俄罗斯将首播中国纪录片 庆祝新中国70周年国庆

俄罗斯第一频道电视台本月将首播介绍中华人民共和国成立的纪录片，该纪录片使用珍贵资料，重现中国当年巨变。

据俄新社9月14日报道，据全俄国家广播电视公司历史频道总编辑、纪录片导演阿列克谢·杰尼索夫介绍，这部纪录片是为庆祝中华人民共和国成立70周年暨俄中建交70周年而制作的。

1949年10月2日，中华人民共和国与苏联正式建立外交关系，苏联因而成为首个承认新中国的国家；2019年10月1日，北京也将迎来新中国70华诞。

1949年，苏联派出了一支纪录片摄影师队伍前往中国。在数月时间里，他们将中国共产党人战胜国民党的画面定格在一盘盘胶片之上。1949-1950年的这段摄制使用的是彩色胶片，这在当时堪称史无前例。此后，其中的部分镜头被用于制作著名的纪录片《中国人民的胜利》。

报道称，杰尼索夫说，用彩色胶片拍摄的大量素材其实从未被使用过。斯大林去世后，它们便被专门保存起来。他说：“我在俄罗斯国立电影照片资料档案馆查找不同年代拍摄于中国的相关素材，突然发现了这批彩色影像资料，大约有200盘，底片都已褪色。我决定潜心研究它们，最后从中找到了大量从未播放过的珍贵镜头。”

当年赴华的摄影师们，在忙于完成既定任务即拍摄枪林弹雨的战争场面之余，还留下了其他大量的珍贵画面，如北京、上海、广州等城市的风貌，那个年代的市井生活，人们的衣着和饮食，街头商贩和农民的日常劳作场景以及家中陈设等。正如杰尼索夫所述：“这当然属于非常神奇的影像记录，它再现了70年前的中国。”

他介绍说，在找到的大量胶片中，好几盘拍摄的是开国大典的场面，“我们对这些胶片的黑白版都已非常熟悉，但还有一些观众从未见过的画面，包括毛泽东与党内同事、战友交流，还有他宣告新中国成立的讲话”。

杰尼索夫提到，苏联摄影师还留下了北京城墙的珍贵彩色画面。

此外，影像史料中还包含了北京欢迎苏联驻华大使尼古拉·罗申赴任的场面。走在他身旁的正是苏联的传奇外交官谢尔盖·齐赫文斯基，后者向莫斯科发去密电，得到了承认新中国、建立外交关系的紧急电文，并于10月2日将电文转交给了中国领导层。

报道称，观众们将在“24小时新闻”电视台和俄罗斯第一频道电视台观看到这部名为《中国的重生》的纪录片，该片以拍摄于新中国成立前后的彩色影像为主干，制作时间接近一年半。

杰尼索夫说：“为将更多画面呈献给观众，我们将片子剪辑为6集，自9月16日起在‘24小时新闻’电视台播放，而后将在29日播放合集，摘取其中最为珍贵的影像片段综合播出。所有6集都有共同的名称——《中国的重生》，因为在中国，新中国的成立被视为新时代的开端。经历了数百年的各种考验之后，中国蜕变为全新的国家。”

杰尼索夫表示，这部纪录片收录的很多镜头都是首次与观众见面，“这堪称非常轰动之事，那些镜头皆独一无二、质量上乘”。

《中国的重生》既是致敬苏联纪录片大师的作品，也是献给俄罗斯观众、送给中国人民的礼物，以此庆祝新中国成立暨俄中建交70周年。