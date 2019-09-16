中国经济再度放缓 增加政策应对行动压力

就在全球经济面临的风险上升之际，中国经济加剧放缓，从而进一步给当局施加了要求采取更多措施来支持增长的压力。

据彭博社报道，中国8月份工业增加值较去年同期增长4.4%，创下2002年以来的最低单月增速，零售总额增速也低于预期。今年头八个月的固定资产投资增速放缓至5.5%，民间投资连续第六个月落后于政府投资。

在中国面临着国内结构性下行压力、对美国的出口可能被征更高关税以及油价正在飙升局面之际，这些数据越发支持有关决策者遏制经济放缓的努力还不够的看法。野村国际表示，这一切增大了中国央行周二降低其中期贷款利率的可能性。

沙特遇袭导致供应中断 油价创出有史以来最大涨幅

“我们仍然认为，财政部和央行都还有很大的政策空间，但现在的问题是想不想用，”美银美林首席大中华区经济学家乔虹在彭博电视台表示。“我担心的是，出于对长期潜在影响的担忧，政策制定者目前正在犹豫，所以他们真的落后于形势。”

上证综指全日震荡，最后以微跌收盘。中国10年期国债期货合约逆转一度下跌0.28%的走势，上涨0.17%。

增加值的增长几乎是全面放缓，食品加工和通用设备制造同比持平。汽车制造在连续四个月下跌之后出现反弹。商品零售额增速放缓至7.2%--今年4月以来的最低水平，但食品销售额增速提高。失业率从7月的5.3%降至5.2%，仍未脱离无视经济放缓、幅度很窄的全年区间。

而且在沙特阿拉伯石油设施遇袭之后，油价创下史上最大涨幅；这对已经陷入下行漩涡的中国和世界经济来说，发生的时机不能更差了。虽然影响几何将取决于油价飙升持续多久，但在中美发生争端和全球需求放缓的情况下，这可能进一步侵蚀脆弱的商业和消费者信心。

沙特阿拉伯是中国原油进口的最大单一来源，而中国总需求的70%依赖进口。

在国家统计局周一公布了中国的数据后，花旗集团将该全球第二大经济体今年的增长率预测从之前的6.3%下调至6.2%，并将2020年增长率预测从6%下调至5.8%。

“我们不再预计第四季度增速反弹，新的预测是同比增速持平于6.1%，”花旗集团驻香港的经济学家余向荣谈论季度展望称。“特别是因为，我们现在对基础设施投资和零售总额的复苏持更加谨慎的看法。”

一边是严酷现实一边是谨慎放松 中国刺激力度之辩料不会休

中国央行本月将银行存款储备金率下调至2007年以来的最低水平，但仍然没有更广泛地降低借贷成本。

中国央行向银行提供的约2,650亿元人民币（375亿美元）1年期贷款将于周二到期。央行可能至少给予部分展期，以便有机会下调其收取的利率。

分析师对中国央行会否真正使用这个机会窗口下调利率意见不一。有些分析师认为有必要实施更大幅度的货币宽松，而另一些则表示，当局会想避免一次性宣布多项刺激政策，而且在行动之前会观望美联储。美联储本周料将降息。