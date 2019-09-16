郭台铭争取沙特降低台湾居民签证费逾五倍 台媒：最强外挂

鸿海创办人郭台铭日前赴中东访问，因认为沙特阿拉伯的签证费用太高，便向对皇室成员表达盼能降价。沙特驻台湾办事处今证实，即日起对台湾居民申请沙特单次入境商务签证，由500美元（约686.62新元，下同）调降为81美元。郭台铭办公室今（16日）下午表示，郭台铭对于能在这么短的期间内，成功争取到降低去沙特商务考察的成本，感到欣慰。也对沙特的行政效率，留下深刻印象。

据联合新闻网报道，郭台铭日前应沙特高层的邀请前往访问，当时就认为该国签证高达800美元，一般人没办法负荷，幕僚表示，他和皇室见面后，对方当场承诺，“如果未来郭台铭有机会为中华民国服务，沙特会把签证费降到80美元。”

郭办表示，郭台铭认为沙特是世界上最主要的石油产地、也是最重要的石油输出国，而石化工业是国内非常重要的经济支柱，但因环保问题及各种因素，使石化产业在台湾的生存愈来愈困难；因此，为了产业的永续发展和奠定百年发展的基石考量，特别用他个人的影响力与人脉，和沙特高层建立起直接联系的管道。

郭办表示，降低签证费用只是开始的敲门砖，只是为了要让台湾人去商务考察、观光等可以更便宜、便利的第一步，郭台铭也说，类似这一种有利于台湾发展、有利于2300万人的民生的措施，他一定坚守台湾价值，全力以赴。