所罗门群岛与台湾断交 与大陆建交

所罗门群岛政府今天（16日）召开内阁会议，决定与台湾断交，转向与中国大陆建交。

据台湾中央社报道，所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞今天召开内阁会议，决定中断与台湾的关系，和大陆建交。内阁会议同意执政联盟党团会议今天稍早的表决结果，有27票支持所罗门群岛邦交转向，0票反对，6票弃权。

而据台媒《上报》报道，台湾外交部次长徐斯俭今日刚率领代表团抵达所罗门群岛，目的相信是要说服所罗门群岛不要与大陆建交。而所罗门群岛当地媒体则报道政府将以“干预所罗门群岛内政”为由驱逐台湾驻所罗门大使等外交官员。

台湾与所罗门群岛在1983年建交，邦交关系36年。所罗门群岛人口约60万人，是台湾在南太平洋最大的友邦。

这是自台湾总统蔡英文2016年5月就职后第六个与台湾断交的国家，目前台湾仅剩16个友邦，分别位于中美洲（伯利兹、危地马拉、尼加拉瓜、洪都拉斯）、加勒比海（海地、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯）、太平洋（基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、图瓦卢）、南美洲（巴拉圭）、非洲（斯威士兰）、欧洲（梵蒂冈）。早前断交的有圣多美和普林西比、巴拿马、多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多。

另据《中国时报》报道，台湾外交部将于今晚6时30分召开记者会，预估将宣布与所罗门群岛断交。