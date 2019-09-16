郭台铭宣布不登记连署总统选举

台湾鸿海集团创办人郭台铭今晚发出“重大声明”， 决定不参与2020年连署竞选总统。

以下是声明全文：

人生充满着各种大大小小的决定。

有些决定很容易，有些决定很困难。

我一直在思考：什么是真正的承担？

一肩挑起是承担？又或者，放下才是真正的承担？

我参选总统的初衷，是希望能够带领台湾社会齐心拼经济，但投身选战以来，我看到的却是一些政治人物为了私利，挑起阶级、仇恨、对立等民粹，那么，这些会因为我义无反顾的挑起责任而终结吗？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？

不是因为任何人的劝说与影响，而是因为我再三思考之后，希望让社会在关注国家领导人的选择时，能够回归理性思考与政策层面的讨论，于是，我决定不参与2020连署竞选总统。

也因此，我要向期盼我出来参选的好朋友们深深一鞠躬，表达我最诚挚的歉意：“对不起，我让你们失望了！”

我知道这个决定会让很多支持者难以接受，虽然参与政治到现在才短短的时间，但大家的热情我都感受到了，尤其，当我听到一些支持者即使遭到言语霸凌也仍然坚定支持我时，更是让我感到心疼与感谢。

因此，我除了要对支持者表达最诚挚的歉意之外，也要对大家说声“谢谢你们”，感谢大家一直以来对我的支持与爱护。

这几个月来，我有机会能够跟各行各业的朋友接触、谈心，让我更清楚知道能够为众人服务是一件快乐又有意义的事情，因此，虽然不参与总统选举，但并不表示我放弃参与政治事务。我会持续积极推动我所提出的政策，也期盼能够有更多有理念的朋友愿意一起为台湾继续努力，让台湾有着和平、安定、经济与未来。

而这阵子以来，无论是对我的抨击，或是对我的肯定，我也都会或反省、或珍惜的，将这些化为我人生路上更丰富的养分。

我依然是永远的中华民国派。

当中华民国需要郭台铭的时候，郭台铭永远都在。

（记者是《联合早报》台北特派员黄顺杰）