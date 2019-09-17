林郑：下周办首场社区对话 三种形式进行

香港特首林郑月娥本月初提出四项行动，其中包括走进社区与民对话。她今天（17日）表示，首场社区对话将于下周举行，人数约100至200，而对话会以三种形式同步进行。

据《明报》和网媒“香港01”报道，林郑月娥表示，第一种对话会会在不同地区举办，市民可自由报名参加，每场约100至200人，若太多人报名，将以抽签形式处理，对话亦会尽量公开，让传媒采访；第二种对话会将随机抽取不同年龄、阶层和背景的市民对话，稍后会公布详情；第三种对话将会与不同界别人士作深度对话，每场约20人。

林郑月娥指出，自月初公布四个行动后，不同民间组织如学校和社福机构皆希望安排分享会，并邀请官员出席。若情况许可，政府会积极考虑出席。她续称，过往到社区会有人“动员等她”，即使直接对话会引起同样场面，她和同事也有足够心理准备。

另外，政府由8月表达对话意愿，至9月4日作具体的对话承诺，很多学校和社区组织都表示会安排同类分享会，林郑月娥称，她和司局长可以的话都会尽量出席。

她强调，以对话平台沟通，不等于不需要严正执法，现时有人肆意破坏，要遏止暴力严正执法，希望透过对话可帮香港走出这个令人非常担心的困局，令香港可以重新出发。

林郑今天也说，她见到激进人士大肆破坏港铁设施，危害社会安全，她又指，看到不同地区、不同政见人士表达意见时出现口角，继而动武引起争执。她呼吁，香港是和谐包容社会， 不同人士要用和平方法享有表达自由，诉诸武力，会让问题越来越复杂，令社会撕裂深化，令进入入复修社会撕裂的路，越来越困难。