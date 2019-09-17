郭不选会亲自上阵？王金平：世事如棋 随着因缘走

鸿海创办人郭台铭昨天深夜宣布不参选2020总统连署，台湾立法院前院长王金平金今天（17日）受访表示，昨晚郭台铭有先打电话告知决定，并约今天上午会面，对于郭台铭的决定他充分尊重；至于郭不选是否改为亲自上阵，王金平说，“世事如棋，乾坤莫测”，一切随着因缘走。

据台湾中时电子报报道，王金平今天上午与郭台铭会面，会后表示，郭台铭看起来心情轻松，主要是要告知他的决定；外传郭台铭是因找不到副手而不选，王金平称，不清楚原因，郭没有劝进他出马，会中也没提到台北市长柯文哲，但王金平透露，郭台铭有志参与政治，所以立委选举上会有所着墨。

今天是2020总统参选人连署申请最后一天，被问到是否会出现在中选会，王金平笑称，现在什么都没准备，要去中选会干什么。

“郭柯王”结盟破局，媒体询问是否感到“真心换绝情”？王金平说，没有，他跟郭董一样这么好，关系一样紧密，哪有绝情不绝情，要不然郭也不会昨晚提早告诉他决定，还要他今天早上到家里去谈话。

至于下一步是否仍会坚持参选到底，王金平说，还是会随着因缘走；对于是否会寻求与亲民党合作，王金平表示，现在不用去谈这个，以后的事以后再说。