韩国瑜竞办发声明：努力争取郭台铭支持

鸿海创办人郭台铭16日晚间宣布不参选2020，韩国瑜竞选办公室今日中午发出声明表示，会尽一切努力，争取郭台铭董事长的支持与协助，竞选团队也会在跟郭董请益后，把优质政见有计划地推动，转化为一起合作的方式。

据中时电子报报道，声明指出，“昨晚，我们得知一向敬重的郭台铭董事长决定不参与此次2020连署竞选总统，我们认为，郭董事长要做出这样的决定，具有相当的高度与气度，韩市长内心有许多话想说，我们也一直希望能与郭董事长当面请益，一同畅谈双方热爱的中华民国的未来。”

声明表示，韩市长身为国民党提名总统参选人，这段时间以来，一直尽全力整合党内志同道合的伙伴，“因为我们知道，唯有团结，才能确保明年这场中华民国的生死保卫战能够取得胜利。韩国瑜市长与郭台铭董事长拥有相同的目标，都希望全力为台湾人民拚经济，捍卫中华民国，期待中华民国有更好的发展。”

声明强调，接下来，会尽一切努力，争取郭台铭董事长的支持与协助，韩国瑜市长也会透过各种管道，寻找机会当面向郭台铭董事长请益，让团队的选战策略，回归理性思考与政策层面的讨论。郭台铭董事长过去提出许多相当不错的政见，韩国瑜竞选团队也会在跟郭董事长请益后，把这些优质政见有计划地来推动，转化为一起合作的方式，也期待2020，能够在团结之下，一举翻转台湾的命运。