粤港澳警方首次统一清查行动破刑事案440余起

广东省公安厅今天（17日）公布，9月10日至11日，粤港澳三地警方同步开展“雷霆2019”第一次统一清查行动。行动期间，共清查娱乐场所9000余处，检查车辆1.3万余辆；破获刑事案件440余起，抓获涉案嫌疑人710余人；查获涉毒人员240余人；缴获各类毒品18千克，各类枪支150支、子弹390余发；缴获赃款24万余元；查获走私红油29吨。

据中新社报道，“雷霆2019”联合打击行动以来，粤港澳三地警方成功摧毁多个跨粤港、粤澳的犯罪团伙。深圳、香港两地警方成功破获“7·10”跨境贩毒案，抓获犯罪嫌疑人17人，其中香港籍犯罪嫌疑人三人，斩断了一条跨粤港两地的容留、贩卖、运输毒品犯罪链条。

珠海和澳门两地警方成功打掉一个跨粤澳两地的贩毒网络，抓获犯罪嫌疑人37人。“雷霆2019”行动期间，广州、深圳、佛山、惠州、东莞等地公安机关紧盯“套路贷”等新型涉黑涉恶犯罪，成功打掉“套路贷”犯罪团伙16个，抓获犯罪嫌疑人140余人，破获刑事案件20余起，查封扣押冻结涉案资产逾9300万元。

据悉，自2000年以来，广东、香港、澳门三地警方每年例行开展“雷霆”系列专项行动，以打击跨境犯罪为主要内容，19年来从未间断，硕果累累，已成为粤港澳警方加强警务协作、密切信息交流、共同打击跨境犯罪的“品牌”行动。

广东省公安厅有关负责人表示，在广东省委、省政府和公安部的领导下，广东警方将与港澳警方通力协作，继续组织开展好“雷霆2019”第二阶段行动，进一步巩固、扩大统一清查行动战果。