波音预测未来20年中国将需8090架新飞机

波音公司今天（17日）在北京发布2019版《中国民用航空市场展望》报告显示，未来20年中国将需要8090架新飞机，价值1.3万亿美元（1.79万亿新元），同时需要价值1.6万亿美元的航空服务，以满足中国年均6%的航空客流增长。今年的预测值较2018年增长了7%。

据中新社报道，波音预测，中国将需要5960架新的单通道飞机作为国内和区域航线上的主力机型，占到全部交付量的74%。对于宽体飞机的需求也将高达1780架，这将使中国的宽体机队规模扩大到当前的三倍。中国快速增长的电子商务和快递市场将使航空货运成为一个重要的发展推动力，同期将有230架新造货机和500架改装货机的需求。

中国价值1.6万亿美元的航空服务市场将包括9350亿美元的地面和货物运行服务、3900亿美元的维修和工程服务、2000亿美元的飞行运行服务、900亿美元的市场营销及公司服务等。

波音称，中国目前拥有世界民航机队的15%。到2038年，该比例预计将增加到18%，这一增长趋势将使中国在未来十年中成为世界上最大的航空市场。

据波音披露，目前，波音飞机占到中国民航机队的50%以上。飞行在世界各地的超过1万架波音飞机安装了中国生产的零部件。

此外，在全世界范围内，波音预测，未来20年将需要价值6.8万亿美元的44040架新飞机。