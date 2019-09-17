李克强抵达俄罗斯圣彼得堡展开访问行程

中国国务院总理李克强当地时间9月16日下午乘专机抵达圣彼得堡普尔科沃机场，对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第二十四次定期会晤。

据《星岛日报》报道，李克强专机抵达时，俄方在机场为李克强举行隆重的欢迎仪式。军乐队高奏中俄两国国歌。两国国旗迎风飘扬。李克强在俄罗斯政府高级官员陪同下检阅了仪仗队。

李克强总理夫人程虹、国务委员兼外交部长王毅等陪同人员同机抵达。先期抵达圣彼得堡参加中俄总理定期会晤的国务院副总理孙春兰、胡春华到机场迎接。中国驻俄罗斯大使张汉晖也到机场迎接。

李克强表示，今年是中俄建交70周年。前不久，中国国家主席习近平成功访问俄罗斯，两国关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系，开启了两国关系更高水平、更大发展的新阶段。我期待通过此次中俄总理定期会晤，推动两国全方位务实合作取得新成果，进一步充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵，更好造福两国人民。

李克强指出，在当前国际形势发生复杂深刻变化、世界经济下行压力加大的背景下，中方愿同俄方加强在国际事务中的协调合作，共同捍卫多边主义和自由贸易，共同为完善全球治理、打造开放型世界经济、维护地区乃至世界的和平发展繁荣贡献力量。

访俄期间，李克强将同梅德韦杰夫举行总理定期会晤、签署联合公报、见签两国合作文件并共同会见记者，还将会见普京总统。