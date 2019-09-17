调查显示香港酒店业受示威严重冲击

香港示威冲突升级，破坏社会秩序，也让酒店业受到严重冲击。香港酒店及餐饮从业员协会今天（17日）公布的调查显示，有84%受访者表示酒店入住率受示威冲突影响，九成受访者须因此被迫放例假、大假，46%受访者收入已经或将受影响。

据中新社报道，该协会8月底就酒店入住率、放假情况、收入影响、前景信心等方面进行了问卷调查及电话访问，发出1345份问卷，得到438份回应。

调查结果显示，有84%受访者表示酒店入住率受示威冲突影响，过往暑假九成的入住率暴跌至三成或以下，更有五星级酒店的单日入住率只有一成多，甚至停开部分楼层做大清洁或维修。

受到入住率影响，九成受访者须因此被迫放例假、大假，77%受访者表示需放1到3日无薪假，46%受访者表示收入已经或将会受影响，而当中83%表示收入减少1000港元至3000港元不等。有43%受访者估计公司会或将会裁员。

香港酒店及餐饮从业员协会秘书长叶柳青指出，暑假本是旅游旺季，但香港酒店业当前情况实在令人不寒而栗。为维持从业员工作量，各酒店不惜降低房价，联合超值餐饮优惠吸引本地客；为了节流，公司停聘兼职工，人员流失无补充，现有员工则借调其他部门。

叶柳青形容，不少从业员认为当前情况比非典时期还差，因为不知示威冲突何时结束。从业者不仅被迫放假，明年的升职、加薪和花红等亦会受到影响。

该协会指出，因港珠澳大桥及广深港高铁香港段通车，原本香港上半年旅游业畅旺，带动酒店营业情况良好，但6月以来示威冲突出现，并不断升级，使香港的社会秩序和声誉受损，令访港旅客数量急跌，严重冲击酒店业。

协会表示，希望香港早日恢复安宁，社会各界理性沟通，化解矛盾，吸引世界各地游客，重建“旅游之都”。