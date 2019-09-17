“中国最冷小镇”迎来今秋首场降雪

受冷空气影响，“中国最冷小镇”黑龙江省大兴安岭呼中区今天（17日）迎来今秋首场降雪。山丘、房顶、花园……小镇里一片银装素裹，秋雪与五花山色相应，美丽动人。

据中新社报道，在呼中区飞虎山矿业施工工地现场，帐篷与机器上堆出厚厚的一层积雪，大地披上了洁白的银装，晶莹剔透的雪花挂满树梢，到处是一片粉妆玉砌的壮美风光。

在呼中城区，漫天飞舞的雪花伴着雨滴飘落在地上迅速融化，落在道路两边的树木上，形成树挂景观，白雪绿树显得格外迷人。美丽的雪景吸引着许多游客和当地居民雪中拍照，记录这一份秋日里的惊喜。

据呼中区气象局局长刘铭介绍，受冷空气影响，17日8时许，呼中区迎来了入秋后的首场雨夹雪天气，降水形势明显，其形成原因为高空云系遇到冷空气，温度下降，水汽在低温与微小尘埃的作用下形成冰晶，下落过程中，低空气温相对较高，有部分雪融化成水，形成雨夹雪天气，目前呼中区12小时累计降水已达到9.1毫米，降雪仍将持续。

呼中区位于黑龙江省大兴安岭兴安之巅，无霜期83天，年平均气温-4.3℃，历史最低气温-53.2℃，是中国城镇气象记录的最低值，因而得名“中国最冷小镇”。