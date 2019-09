所罗门群岛央行：与北京建交恐面临三大风险

所罗门群岛决定与台湾中断外交关系并转向与中国大陆建交,所国央行报告指出,与北京建交,所国将面临三大风险,其中包括债务水准、政府财政,以及美国介入手段。

据中时电子报引述“所罗门时报”(Solomon Times)报道,该份名为“评估转向中国的潜在经济影响”(Assessment of Potential Economic Impacts of Bilateral Relation Switch to China)的报告指出,转与北京建交,所国不仅将无法承受从中国大陆政府取得的更多贷款,更面临三大风险。

报道指出,首先在债务水准上,目前所国债务占国内生产总额的比例为10%,只要该国的蒂纳水力发电计划(Tina Hydro)动工,债务占GDP比例将攀至30%,与建议的35%已相去不远;而与中国大陆建交,这数字将超过上限,恐来到至少45%,将视蒂纳水力发电开发案的规模而定。

其次,就政府财政而言,高负债将影响政府的财政收入,并排挤出关键的优先财政项目,预计基本服务将受到影响,而这亦代表政府大部分的收入将用于还债。

最后,报告也强调不可忽略美国反应,特别是屡屡劝告所国政府勿转向北京仍不被接受的情况下,美国可能冻结所罗门群岛的外汇储备作为对应手段;而目前美元占该国的外汇储备达64%,一旦遭冻结,该国经济将面临瘫痪。

所国央行总结,以上三点为风险评估矩阵的高风险区域,政府需审慎评估。所国央行还说,与台湾有邦交的太平洋岛国,相较一些与中国大陆建交的国家,皆有较高的经济成长率,这些国家的债务水准也在可接受范围。