所罗门群岛央行：与北京建交恐面临三大风险

所罗门群岛决定与台湾中断外交关系并转向与中国大陆建交，所国央行报告指出，与北京建交，所国将面临三大风险，其中包括债务水准、政府财政，以及美国介入手段。

据中时电子报引述“所罗门时报”（Solomon Times）报道，该份名为“评估转向中国的潜在经济影响”（Assessment of Potential Economic Impacts of Bilateral Relation Switch to China）的报告指出，转与北京建交，所国不仅将无法承受从中国大陆政府取得的更多贷款，更面临三大风险。

报道指出，首先在债务水准上，目前所国债务占国内生产总额的比例为10%，只要该国的蒂纳水力发电计划（Tina Hydro）动工，债务占GDP比例将攀至30%，与建议的35%已相去不远；而与中国大陆建交，这数字将超过上限，恐来到至少45%，将视蒂纳水力发电开发案的规模而定。

其次，就政府财政而言，高负债将影响政府的财政收入，并排挤出关键的优先财政项目，预计基本服务将受到影响，而这亦代表政府大部分的收入将用于还债。

最后，报告也强调不可忽略美国反应，特别是屡屡劝告所国政府勿转向北京仍不被接受的情况下，美国可能冻结所罗门群岛的外汇储备作为对应手段；而目前美元占该国的外汇储备达64%，一旦遭冻结，该国经济将面临瘫痪。

所国央行总结，以上三点为风险评估矩阵的高风险区域，政府需审慎评估。所国央行还说，与台湾有邦交的太平洋岛国，相较一些与中国大陆建交的国家，皆有较高的经济成长率，这些国家的债务水准也在可接受范围。