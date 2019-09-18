所罗门与台断交 美国务院：对北京失望

美国国务院发言人17日表示，对于所罗门决定转向北京，美国深感失望，也失望北京持续透过胁迫行为压缩台湾的国际空间与改变两岸现状；国务院并重申，美国仍信守基于美中三公报与台湾关系法的“一中政策”。

美国国务院一名发言人17日以背景说明方式回覆《联合报》质询电邮时指出，中国大陆积极改变两岸现状的行为，包括诱使他国与台断交，这都是有害的，且破坏区域稳定；中方破坏多年来和平、稳定发展的架构。国务院的声明与美国在台协会（AIT）稍早发布的声明相似，但新增部分内容。

美国国务院表示，美国支持两岸关系维持现状，包括台湾的外交关系与国际空间，对维持区域和平与稳定至为重要。

据报道，美国国务院指出，虽然各国有权决定其外交关系，美方对北京持续透过胁迫行为压缩台湾的国际空间与改变两岸现状，感到失望，这违反了北京对于与台湾和平交流的承诺。

该发言人表示，美国对于所罗门最近决定结束与台湾数十年的外交关系，转向北京，深感失望。

美国国务院并指出，与中方建立更紧密关系的国家，主要是出于希望刺激经济成长与发展基础建设，但长期下来，他们通常会发现情况更为糟糕。

发言人重申，台湾是个民主成功的故事，可信赖的伙伴，以及世界的良善力量，特别是台湾寻求扩大因应全球性挑战贡献之际，美国将持续支持台湾。

美国国务院还提及，美国的自由开放印太区域不排除任何国家，也乐见中国对区域发展的贡献，只要一切符合高标准；但随着中方增进参与区域活动，美方却看到愈来愈多有问题的行为，包括在南中国海军事化、掠夺性经济行为等。