近半中企今年上半年减益或亏损

亚洲企业的业绩表现低迷。在中国大陆上市的3583家企业（不包括金融）2019年上半年的利润同比减少2.5%。出现亏损或利润下滑的企业占46%，较上年恶化了 10个百分点。

据日经中文网报道，除了汽车和零售等最终消费相关行业外，一直以来对经济构成支撑的房地产行业的利润增长率也出现放缓。中美对立的重压还波及高科技产业比率较高的韩国和台湾，亚洲仅菲律宾等地实现利润增长。

8月底，中国的中型汽车厂商力帆实业的副董事长陈卫、总裁马可突然离职。该公司2019年上半年的销售额为51亿元，而最终损益为亏损逾9亿元。二人被认为在事实上引咎辞职。

由于新款车型投放迟缓以及纯电动汽车（EV）的商品力不足，该公司今年上半年的销量为逾2.2万辆，同比减少了六成。陈卫、马可是纯电动汽车和乘用车部门的负责人，力帆今后将把经营资源集中于祖业的摩托车业务。

中国的新车销量很可能连续2年低于上年，包括零部件厂商在内，整个行业都在为业绩恶化而苦恼。调查公司大智慧发布的数据显示，中国汽车行业的174家企业中，2019年上半年陷入亏损或利润减少的企业为126家，超过七成。开发力和资金余力不足的中型以下企业的状况尤为严峻，整体上三成利润下滑。

零售行业也表现低迷。以福建省为基地运营超市和百货店的新华都陷入1.2亿元的最终亏损。由于预计无法扭亏为盈，决定关闭相当于所有门店三分之一的48家门店，减损损失出现扩大。

包括批发等在内的“商业及贸易”行业企业的利润减少近13%。由于统计对象中不包括在境外上市的阿里巴巴集团和京东集团，所以无法反映出电商（EC）企业的增长。不过，越是在地方城市陷入苦战的零售企业越突出，例如湖北省的中百集团、安徽省的合肥百货大楼等，显示出中西部的消费低迷。

除此之外，到2018年下半年为止一直支撑行情复苏的钢铁行业的近四成、有色金属行业的逾三成企业最终利润下滑。另外，房地产行业的减速也反映出中国经济的停滞。

132家房地产企业的净利润合计增长17%，较增长近38%的2018年上半年下滑20个百分点以上。地方政府旗下的开发公司云南城投置业亏损近8亿元，与零售行业一样，地方房地产企业表现尤为不振。

一方面，万科企业和绿地控股等大型房地产开发商业绩表现坚挺。不过，坚持“现金为王”（万科董事长郁亮）策略，转为不急于取得用地和开发的企业增多。伴随着房地产行业的减速，家电企业的利润增长率也减至10%，比上年同期（22%）下滑了一半。

2019下半年中国经济面临的环境十分严峻，很难指望企业的业绩快速复苏。美国总统特朗普表示会考虑在中美的贸易谈判中达成“临时协议”，但眼下还看不到美国撤销或缩小制裁关税的迹象。以准大型企业和中型企业为中心，约40家上市企业表明将向海外转移或在海外增产，投资负担和运营成本的增加将不可避免。

截至2018年上半年，中国上市企业确保了超过20%的利润增长率，但2018年7至9月之后明显减速。眼下，等不到中美谈判取得进展，已经开始削减加班和薪资的企业出现增加。收入增长的放缓将抑制消费，这又再次对企业业绩构成重负——这样的恶性循环也开始显现。以非洲猪瘟的蔓延为开端的物价上涨也很可能成为拖累消费的主要因素。