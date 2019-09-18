中国7月美国国债持有量略降 日本继续是最大的美国国债外国持有者

日本在7月份依然是最大的美国国债外国持有者，持有规模升至两年多高点，而中国的美国国债持有量略有下降。

美国财政部周二公布的月度数据显示，日本持有的美国国债增加约79亿美元，达到1.13万亿美元。根据彭博社报道，这是2016年10月以来最高水平。

日本在6月份自2017年5月以来首次超越中国，成为最大的美国国债海外持有者。

数据显示，中国在7月份是美国的第二大债权国，持有1.11万亿美元美国国债，较上个月减少22亿美元。

外国持有的美国国债总额下降至6.63万亿美元，低于6月份的6.64万亿美元。比利时、沙特阿拉伯和台湾在7月份均增持了美债。

日本持有的美国证券规模在过去一年不断增长，因为全球负收益率债务增加，截至7月底已经超过14万亿美元。鉴于美国的收益率在发达市场名列前茅，使得美国国债对一些海外投资者更具吸引力。

虽然最近几个月基准10年期美国国债收益率已跌至多年低点，但日本10年期国债收益率目前为-0.15%。

中国和日本 —— 仅次于美国的全球第二和第三大经济体 —— 一直在与特朗普政府谈判贸易协议，但他们的努力正在显示不同的结果。特朗普周一宣布他与日本就关税和数字贸易达成初步协议，但美国政府和中国在长达一年多的贸易争端中尚未能达成协议。

特朗普说，美国和日本有望“在未来几周内订立协议”。

与此同时，美国和中国将于本周举行副部级经贸磋商，为美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦和中国国务院副总理刘鹤可能10月初在华盛顿举行的高级别磋商做准备。