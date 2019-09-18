港铁出轨后续：漏夜检查发现新裂纹 但初步没发现外来异物

港铁红磡站昨日（17日）列车出轨，机电工程署署理助理署长张剑清今天（18日）在电台表示，署方派员通宵视察事故现场，初步没有发现外来异物，但发现一条新裂纹，令路轨断裂和裂纹总数增至四处，包括两处分别宽45毫米及30毫米的断轨；以及两处裂纹。他预计，整个调查过程要3到6个月完成，完成后提交报告。

据香港01报道，张剑清表示，署方会派工程师做搜证调查工作，也有机会聘用海外专家调查。他解释，机电署的调查与港铁不同，将邀请独立专家作专业判断，调查过程不会与港铁商讨。他形容今次是“非常严重的事故”，港铁出轨造成有人受伤，过往十分罕有，署方会努力找出事故成因。

他指，昨日署方派人通宵监察维修，没看到外来物，最新发现事故现场共有四处断裂位置。最严重的一处，是一个45毫米的断轨，新发现的一处，则是数毫米的裂纹。

张表示现时已要求港铁进行全面安全测试，包括信号测试，此外也会要求港铁以无乘客列车试行。至于到达红磡站的列车则会减速，由时速40公里减至30公里，并要求改以人手操作。

被问及机电署的调查方向，他表示，会研究路轨为何断裂，稍后将相关物料交给专家检验，但目前难言断裂导致列车出轨还是出轨所致。另外，调查也会检查度差、是否有组件松脱、车轮完整性等。