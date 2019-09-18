华为首发Atlas900 加大计算产业布局

中国科技巨头华为今天发布全球最快的人工智能（AI）训练集群Atlas 900，并宣布加大对计算产业的布局。

人工智能和技术革新与计算能力息息相关，Altas 900由数千颗昇腾处理器组成，具有超强算力，未来将被用于科学探索和技术创新。

华为副董事长胡厚崑今早在上海举行的华为全联接大会（Huawei Connect）上，用天文探索的案例，阐述Atlas 900的计算能力。

以SKA射电天文望远镜采集到的南半球星空图为例，一名天文学家需要花169天才能从20万颗星体中，肉眼识别出具有某种特征的星体，而Atlas 900能在10.02秒中，完成对20万颗星体扫描，准确对具有某种特征的星体进行定位。

胡厚崑也说，在衡量AI计算能力的ResNet-50图片分类模型下，Atlas 900的表现目前达到业界最佳，只需59.8秒完成训练，在同等精度下比原来的世界纪录快10秒。

胡厚崑在大会上发表主题演讲时也说，华为之前给外界的印象是做联接，从有线到无线，从2G到今天的5G，但要支撑未来的智能世界，联接和计算缺一不可。

他说，未来10年，世界将面对“一个计算产业蓬勃发展的新蓝海”，在这个新的黄金10年，每年的市场规模将达到2万亿美元（2.75亿新元），因此华为将坚定不移地投入计算产业。（联合早报上海特派员杨丹旭报道）