吕秀莲参选总统 蔡英文办公室表尊重

台湾前副总统吕秀莲将代表喜乐岛联盟参选总统，对绿营投下震撼弹。吕秀莲目前仍持有民进党党证，并自称是“心灵脱党”，舍不得缴回党证。民进党主席卓荣泰昨说，吕是大家敬重的副元首、也是党员，对于参选，他感到突然，最重要的工作是找机会和吕请益，目前谈不上党纪问题。

据联合新闻网报道，吕秀莲办公室昨晚（17日）通知，吕秀莲拟参选2020总统的消息曝光后，卓荣泰来电希望与吕晤谈，卓荣泰今天上午11时将前往拜会吕秀莲。

蔡英文总统连任办公室发言人阮昭雄昨天表示，台湾正面临大陆步步进逼的艰困处境，相信支持者都会坚定在同一阵线，“我们都感念吕前副总统过去在台湾民主化过程中的努力和贡献，也尊重吕前副总统的决定。”

党内人士指出，吕秀莲要出线，必须先过连署这一关，吕可能不会影响太多蔡英文的支持者，但吕一旦成为总统候选人，将拉抬喜乐岛政党票，民进党政党票可能被拉走不少。

台南市长黄伟哲说，吕秀莲过去为台湾民主牺牲奉献，参选基本上给予祝福，但对绿营的确会造成一定冲击，衷心期待她别离开民主改革阵营。

台湾前总统陈水扁昨晚在Facebook发文，2020年总统选情，原先蓝营大分裂，绿营小分歧；如今蓝营整合成功，绿营中分裂。9月10日，吕来询问对她参选总统的看法，他说，吕的“天年”过去了，这次决定太慢了，吕也说不会当选，但连署45天可以谈和平中立，媒体比较会重视报导。陈水扁儿子陈致中也指出，绿营没有分裂本钱，希望吕三思、悬崖勒马。