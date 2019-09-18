中国消费者协会：建议谨慎选择金属架和防蓝光镜片

中国消费者协会联合多家地方消费者协会18日发布《2019年配装眼镜比较试验报告》。

据澎湃细纹报道，《报告》称本次比较试验结果显示，20款配装近视眼镜样品的光学要求等整体指标表现良好。绝大多数样品镜片的光透射性能表现良好，透光率高、防紫外效果佳。样品镜架的镍释放均在ISO国际标准要求范围内，安全性好。个别样品眼镜配镜单（即配镜处方）存在无产品执行标准、无厂址、无检验合格证明等不规范的问题。

《报告》还显示，光学中心部分方面，20款眼镜均符合中国国家标准GB 13511.1-2011要求，但部分品牌各有差异；光透射性能方面，绝大多数表现良好，透光率高、防紫外效果佳，但有一款样品奥普眼镜——博姿1.60非球面防蓝光超发水膜镜片的蓝光性能超出标准要求；镜架重金属元素镍释放量方面，20款眼镜镜架的镍释放量均在安全范围，可放心佩戴。

《报告》称，根据国家标准GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》中7.1条款标志的要求，“应标明产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号；应标明顶焦度值、轴位、瞳距等处方参数”。

本次比较试验发现，眸视眼镜等10款眼镜样品标志存在上述问题。

此外《报告》建议谨慎选择金属架：如果是容易过敏的消费者，尽量不选择金属框（尤其是合金材质的），非戴不可的消费者，可以跟配镜机构说明对镜架的镜腿做保护处理的需求；如果长期佩戴，轻巧舒适的镜架可以减轻佩戴压力。

此外，因目前相关的眼镜标准并没有对防蓝光镜片的蓝光效果做规定，《报告》建议普通消费者谨慎选择防蓝光镜片；特殊眼病患者如黄斑疾患的人群，比如年龄相关性黄斑变形、黄斑裂孔、糖尿病性眼底病变患者根据眼科医生建议选择防蓝光眼镜。