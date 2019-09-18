ofo联合创始人张巳丁被传独立创业做消费品牌

近日消息指出，原ofo联合创始人张巳丁近期已经开始独立创业。

据科技媒体36氪17日独家报道，多名知情人士称，张巳丁的新项目是一个叫做“BLANK”的消费品牌，主要生产销售快消产品，首批产品包括沐浴露等洗化用品。其中一名知情人士告诉36氪，该项目已获得300万人民币投资。

上述知情人士告诉36氪，张巳丁的新公司注册主体名为“空无一悟（北京）商业有限公司”，注册资本为100万人民币，成立时间为今年7月19日。不过，36氪查询工商资料，目前股东信息里并没有出现张巳丁的名字，四个股东中除了三个自然人之外，今年8月还出现了一家名为“北京中金汇财投资管理有限公司”的企业。

上述知情人士称，就是中金汇财近期投资了BLANK300万人民币。按照工商资料显示，中金汇财占股比例为10%，由此推断，BLANK目前估值为3000万人民币。

做新零售创业，或许和张巳丁在ofo的经历有关。今年年初，ofo和一个叫做“小鹿有货”的电商平台公司合作，所有还没有退押金的用户都可以选择将押金“升级”为金币，然后用金币加现金的组合模式在商城里消费，而张巳丁此前正是这个项目的对接人。

一知情人士称，张巳丁可能正是因此看到了机会，所以选择出去独立创业。

对此，张巳丁回应称“没有此事”。而ofo方则表示不方便回应。

根据公开资料显示，张巳丁毕业于北京大学考古文博学院，和戴威相识于北大自行车协会。在ofo的五位联合创始人中，张巳丁和薛鼎最早跟随戴威创业，还一起参与创立了ofo小黄车的前身——“ofo骑游”。在进入ofo的创业阶段后，张巳丁还曾先后负责过校园拓展、人事财务和安全风控等部门。不过在今年1月17日，企查查工商信息显示，ofo的关联企业北京拜克洛克技术服务有限公司发生股东变动，薛鼎、张巳丁退出，ofo方面对外称，此动作系子公司的正常调整。

张巳丁并不是ofo第一个独立创业的联合创始人，今年5月，根据企查查显示，薛鼎已成立了一家新公司，注册资本100万元。根据证券时报等多家媒体报道，该公司主要做共享民宿，不过36氪从知情人士处了解到，薛鼎的创业项目和电子门锁有关。

根据工商资料显示，薛鼎、张巳丁虽已退出了拜克洛克技术，但仍是ofo主体公司北京拜克洛克科技有限公司股东。