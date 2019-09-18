上海嘉定区允许自动驾驶汽车载客测试

上海成为中国首个发放示范应用牌照、允许自动驾驶汽车在街道上运客送货的城市，对希望在中国商业化利用该技术的企业来释放积极信号。

据新华社报道，中国汽车制造商上汽(SAIC)、德国宝马(BMW)，以及网约车公司滴滴出行(Didi Chuxing)获得首批智能网联汽车示范应用牌照，用于在上海嘉定区测试50辆自动驾驶汽车。

报道指出，此举意味着中国首次放开限制企业只能进行无乘客道路测试的规则，从而朝着允许在上海广泛采用和商业化自动驾驶技术迈出一步。

参加测试的自动驾驶汽车可以运载货物或志愿乘客，但不能以此盈利。若公司的50辆自动驾驶汽车在运行半年内不发生交通事故，那么该公司可以申请增加车辆数量。

滴滴出行在8月份宣布计划在嘉定区推出一个机器人出租车车队，为其叫车服务用户提供在某些路线上免费搭乘自动驾驶汽车的选择。

而宝马是第一家获得中国这种牌照的国际汽车制造商。该公司表示，这些牌照将使其能够展示宝马自动驾驶技术的实际应用。

宝马表示，“中国有着世界上最复杂的交通场景”，这使在中国进行的研究成为该公司全球自动驾驶开发的重要组成部分。

汽车制造商近年投入巨额资金开发自动驾驶技术，试图赶上谷歌(Google)旗下的Waymo等领军者。各方预期该技术将颠覆全球交通运输。

许多企业抓住机器人出租车作为收回投资的靠谱押注，但这些公司仍面临众多监管障碍，才能让该技术得到广泛采用，更不用说商业化了。

到目前为止，美国发放了比中国更多的让自动驾驶汽车搭载乘客的测试牌照，比如凤凰城、旧金山、底特律、匹兹堡和帕洛阿尔托等城市都已发放牌照。