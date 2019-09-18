香港黄之锋出席美国国会听证会

（早报讯）香港民主活动人士黄之锋、歌手何韵诗等人出席美国国会听证会，希望美国国会支持香港民众的反送中运动，并敦促美国国会尽快通过“香港人权与民主法案”。

据报道，黄之锋等人星期二（17日）出席美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）举办的听证会。黄之锋在书面证词中表示，香港的“一国两制”已经变成“一国1.5制”，而近来香港的反送中运动更证明“一国两制”已经十分危险的接近“一国一制”。

黄之锋表示，现在是香港的关键时刻，香港民众在世界上有许多国际盟友，现在华府成立第一个以香港议题为关注焦点的组织，希望能教育更多美国民众，让他们关注香港议题。

何韵诗则表示，香港在全球占有十分独特的地位，有完善的发展，但现在香港的良好系统却遭受前所未有的威胁。香港人现在生活在持续的恐惧中，也失去多数自由。

她呼吁美国国会与香港站在一起，通过“香港人权与民主法案”，这绝不是来自所谓的“外国干预”，也不是为了香港独立，而是为了普世人权、为了民主，也为了选择的自由。

CECC共同主席、美国联邦参议员鲁比欧（Marco Rubio）也敦促美国国会尽快通过“香港人权与民主法案”，并且要让违背承诺的中方负起应负的责任。