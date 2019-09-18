驻美大使崔天凯谈中美关系三个“最根本”问题

在昨天（17日）于美国纽约举行的新时代大讲堂活动上，中国驻美大使崔天凯探讨了当前中美关系中的三个“最根本”问题。

据中新社报道，崔天凯说，中美关系再次走到历史十字路口，面临何去何从的大问题。“越是这样的时候，我们越要追根溯源，深入探讨一些最根本也可能最简单的问题。”

第一，中美关系出现问题症结何在？崔天凯说，美方一些人称中国变得强大、强势，要取代美国、要称霸。问题不在中国本身，而在于美方对中国的认知出现了偏差。他说，中国仍是一个发展中国家，人均GDP不到美国的六分之一，还有贫困现象，不同地区、不同人群之间贫富差距较大；金融体系改革尚未完成。“我们的主要挑战仍然在国内”。他进一步指出，中国的发展目标是改善人民生活，不是争夺全球霸权。中国即便非常发达也会坚持和平发展。中国的发展还使包括美国在内世界各国广泛受益。

第二，美方现行对华政策真的能给自己带来利益吗？崔天凯指出，台湾问题上，一个中国原则是中美关系政治基础，美方屡屡触碰红线极不明智，有可能对中美关系造成长久伤害，甚至把自己卷入不想要的冲突。经贸问题上，美方单方面挑起和升级的贸易战从一开始立论就是错的，结果更是损害彼此、殃及世界。谈及“脱钩论”，崔天凯指两国40年合作形成的利益融合如此之深，“打断骨头连着筋”；即便脱钩了，美方也不能独善其身。

第三，中美关系路在何方？崔天凯说，中美关系40年发展经验说明合作是唯一正确选择，也应是中美始终坚持的大方向。中美合作需求和潜力巨大。在很多美方有关切或利益的问题上，同中方合作不可或缺。中美之间有矛盾分歧很正常，但最终要回归平等磋商解决，别无他途。差异和分歧不应成为发生对抗和冲突的理由，相反应被视为互补合作的机会和潜力。

同时，中美关系早已超越双边范畴，对世界稳定繁荣意义重大。崔天凯说，核扩散、恐怖主义、气候变化、自然灾害、人工智能带来机遇和挑战等诸多全球性问题，都需要国际合作特别是中美合作解决。

崔天凯指出，大国的竞争归根到底是自身治理和发展的竞争。“我们要做的是不断超越自己、超越当前、共同演进，而不是在你输我赢、你死我活的争斗中相互消耗。”在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，才是正确的途径。