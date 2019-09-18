郭台铭曾找赵少康操盘 传赵开出两条件难倒郭

鸿海集团创办人郭台铭前天（16日）晚上宣布不参与台湾总统连署，事后赵少康证实郭台铭曾找他担任竞选总干事，根据东森新闻云报道，赵说他开出两个条件，要求郭柯配并达成百万连署再说，但后来郭台铭并未达成。

东森新闻云报道，赵少康在节目中表示，郭台铭在中秋节前一天上门找他，坦言要选不选心里都很矛盾，问他“如果我不选就算了，如果我选了，你能不能替我操盘？我非常希望你替我操盘，没有你操盘，选举打不下去。”

赵告诉郭台铭“你要赢有几个条件”，第一个是郭柯一定要配，不能让柯文哲逃掉，这样柯的票才会进来，第二是集满100万份连署书，他要郭台铭做到这两件事后再来找他。

赵少康要郭台铭想想两件事，就明白他为何会开出这种条件，首先民进党历年选总统，2008年谢长廷对决马英九拿下41%的票，赵少康问郭台铭“你认为蔡英文会少于40%吗？”

东森新闻云报导指出，赵少康并向郭台铭解释，指就算这次大选蔡英文拿40%，剩下的60%由郭台铭跟国民党总统参选人韩国瑜来分，他想反问郭“你有把握你拿41%，韩国瑜只拿19%吗？”赵少康认为更何况韩国瑜再崩盘也不会只拿19%，那郭怎么赢？

赵少康并拿2000年连宋扁“三脚督”为例问郭台铭“你认为韩国瑜比连战弱吗？你认为你比宋楚瑜强吗？那你怎么赢？”赵少康指出当年陈水扁赢，所以如果郭要他担任竞选总干事必须先达成两项前提，毕竟有基础、有实力的人才会赢，如果办不到“你自己也会知难而退”。