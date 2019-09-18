贵州省原粮食局局长黄秋斌被双开

据中央纪委国家监委网站消息，经贵州省委批准，贵州省纪委监委对第十二届贵州省委原委员、原省粮食局党组书记、局长黄秋斌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，黄秋斌严重违反政治纪律，对抗组织审查;违反组织纪律，不如实填写个人档案材料，在组织谈话函询时不如实说明问题，在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物;违反廉洁纪律，收受礼品礼金，搞权色、钱色交易;违反国家法律法规，构成职务违法;利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

黄秋斌严重违反党的纪律和国家法律法规，且在党的十八大后不收敛、不收手、不知止，性质特别严重，影响特别恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省委常委会会议研究，并报中央纪委常委会会议研究后报中共中央批准，决定给予黄秋斌开除党籍处分，终止其中国共产党第十九次全国代表大会代表资格、中国共产党贵州省第十二次代表大会代表资格;由省监委给予其开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。党纪处分决定待召开省委全体会议时予以追认。