《人民日报》海外版：香港要尽早立法禁止蒙面示威

《逃犯条例》修订风波不绝，三个多月来爆发多场冲突，不少示威者都戴上口罩蒙面，保护自己。

中国官媒《人民日报》海外版18日发表一篇“拒绝蒙面，香港‘要脸’”的文章，指为确保游行示威正常进行，不走上邪路，参考其他国家和城市做法，订立“蒙面法” ，指立法势在必行。



文章指，从三年多前的旺角暴乱以来，特区政府就在研究禁止蒙面游行示威，“这一次，希望特区政府不再犹豫，当断则断，也希望香港社会各界痛定思痛，形成共识。 ”



文章提到，几天前，在淘大商场附近，有蒙面黑衣人因为被市民揭面罩，指“暴徒就是怕见光此前，香港社会要求设立‘禁蒙面法’的呼声越来越高。”



文章称，暴力旷日持久，“暴徒之所以在袭警或打砸公共设施时异常‘勇武’，一个重要原因就是蒙面可当‘护身符’，令警方取证更困难，使暴徒施暴时胆子更大，更加肆无忌惮。”



文章指：“蒙不蒙面，当下就是界定合理诉求与暴力行径的一个标准。合法游行示威，提出正常诉求，是可以落落大方，不惧见光的。其实，早有香港市民喊出‘尽快订立禁蒙面法，保障和平集会权利！’蒙面不除，社会信任难以建立。换句话说，暴力之害，不仅在于打砸破坏，也在一定程度上侵蚀了普通市民的合法权利。”



文章指出，法国、德国在内的欧洲十几国早已订立禁蒙面法，前些天美国波特兰市就逮捕了不少穿黑衣戴口罩的极端示威者。香港的游行示威频次在全世界的城市中名列前茅，为确保这类游行示威正常进行，不走上邪路，参考其他国家和城市做法，立法势在必行。这也不涉及限制个人正当的穿戴自由，而是要维护公共安全和他人的游行自由，是遏制街头暴力愈演愈烈之必要的预防举措。

文章最后抢到，“香港不能任由一帮见不得光的人胡来了”，重申应拒绝蒙面，香港“要脸”