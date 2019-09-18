林郑顶级顾问：港府不会作出更多让步

香港特首林郑月娥的顶级顾问陈智思表示，港府认为向抗议者作出更多让步、满足其提出的更多诉求丝毫没有益处，日益暴力的抗议活动一时之间也不大可能停止。

据彭博社报道，身为香港行政会议召集人的陈智思说，就算政府满足其全部诉求，激进抗议者也不会就此罢手。近几周来，他们之中一些人在抗议活动中屡屡向警察投掷汽油弹并肆意破坏地铁站设施。他同时表示，虽然政府解决社会不平等问题的种种举措会使较为温和的抗议者改变想法，但是那些死硬派不大可能就此收手。

“谁也不会傻到会认为那些暴力激进分子一时半会儿会消失--恐怕那还会持续一段时日，”陈智思本周接受采访时说。“他们表面上好像就是为了五项诉求，好像得到满足他们就会收手。算了吧，我们都知道根本不是那么回事。五项诉求只是开始。根本问题是香港当前面临的其他所有社会问题。”

在陈智思发表上述评论前，香港经历又一个抗议活动演化成暴力的周末，而这距离林郑月娥政府作出正式撤回引渡法案这一迄今最大的让步还不到两周的时间。虽然这一让步满足了抗议者五大诉求中的一项，但那丝毫未能起到平息动乱的效果。

除了撤销引渡法案以外，香港抗议者还提出成立独立调查委员会、释放被捕示威者、撤回暴乱定性、全面实行普选等其他几项诉求。周末数以万计的抗议者走上市中心街头游行示威，一些人口中高呼“五大诉求，缺一不可”的口号。

陈智思表示，释放被控犯罪人员“行不通”，那有违香港的法治精神。启动正式调查旷日持久，可能需要数年的时间，而且对于迅速解决当前危机起不到任何作用。

“听起来不错，或许也是分散注意力的好办法，但那解决不了问题，”陈智思说。

他还说，香港政府有意解决其认为是抗议活动根源的社会不平等问题，尽管很多抗议者坚称最让其不满的是香港缺乏真正的民主。香港中文大学牵头的一项调查结果表明，呼吁成立独立调查委员会也排在抗议者参与抗议活动动机的前列。

陈智思说他希望林郑月娥努力与居民展开对话之举会有助于尽快终结抗议活动，但他同时也表示，此番抗议活动的无领袖特色增加了对话的复杂性。林郑月娥在本周的一次新闻发布会上说，她将在周三晚间会见民选区议员，接着作为正式对话进程的内容之一，将于下周开始与居民会面。

然而陈智思说，许多人不愿被人看到自己与林郑月娥会面。伴随动乱形势的恶化，林郑月娥的支持率已经大幅下降。

“有人指责她百般躲避，这不符合实际。自6月份以来，她每天都在会见不同的人，但是说来也好笑，很多人不愿被人看到与她会面，”他说。“我猜他们是怕被人质问：‘嘿，你这家伙怎么回事？干嘛跟她会面？你还是不是我们这边的人？’”