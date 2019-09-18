团体取消尖沙咀唱国歌爱国游行 引部份人鼓噪

反对修订《逃犯条例》引起的风波持续，日前不少撑警人士手持国旗到不同地点挥动国旗高唱国歌，最终演变成不同政见人士打斗。

有香港市民发起今日(18日)下午1时30分于尖沙咀“唱国歌爱国游行”，并由尖沙咀太子酒店外，经广东道游行至天星码头近五支旗杆，活动已获警方发不反对通知书。不过，有发起人称考虑过现场情况，决定取消活动，惟引起部份参与者不满鼓噪及口角。

据现场直播的网媒香港01报道，游行原定下午1时30分于尖沙咀太子酒店出发，下午约一时已见约30多人在酒店外行人路聚集，部分人手持国旗。惟至下午1时15分，网名“邓德德”、香港政研会主席邓德成到场指自己是搞手，称因担心气氛紧张，因今日游行取消，并表示游行暂定改于下星期六或日举行，出发地点为文化中心。男子又即场收集出席人士的联系方法，声称会提供最新消息。

虽游行取消，但仍有10多人人士未离开，众人一度高呼“支持警察”等口号，又高举标语。期间有数名警员经过，他们向警察鼓掌。

期间一名白衫男子手持国旗挥动，他坚持要留在海港城商场内，最后被参与者拉走，一度引起口角及鼓噪，并一直高叫“中国加油”。该名男子最后被拉走，并在警方包围下走出广东道，现场车辆一度无法通过。其后警方护送该名男子上一辆白色车，现场有市民高呼“光复香港，时代革命”等口号，又有市民携带扩音机扩出“愿荣光归香港”等歌曲。

有部份出席游行的人打算离开时，遭近百名反修例人士沿途跟随，对约10名手持国旗人士高呼“光复香港，时代革命”等口号，警方在场筑成人链保护持国旗者，并到达海港城停车场附近。反修例人士继续包围指骂。