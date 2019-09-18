郭台铭不参选总统 国民党下一步启动总统立委联合作战

鸿海创办人郭台铭16日晚间11点发布重大声明，宣布不参选2020台湾总统大选连署，让蓝营整合重现曙光。

据ETtoday新闻云报道，国民党组发会主委李哲华18日在中常会前受访表示，目前整体区域联合作战都已经启动，昨天在北部的桃园新竹苗栗，今天到中部的台中彰化南投，周五也要到高雄屏东，通过一连串的活动将竞选、助选、辅选的三个体系强力整合。

关于郭台铭可能与台北市者柯文哲合作抢立委席次，李哲华说，立委选举的部分在11月18号登记前，都还有很大变数，所以目前国民党就做好自己的工作，主轴放在总统跟立委的联合竞选，其他阵营或其他党派的一个选举，因为时间还长，变数很多，所以目前要做深入的评估是上有点困难。

李哲华说，国民党一定团结所有能够愿意把蔡英文下架的力量，“我想这是我们大家共同的目标”。至于国民党是否会再去找郭台铭？李哲华说，热爱中华民国的各方的好朋友，大家都会尽一份心力。

至于韩国瑜民调落后，李哲华指出，民调起起伏伏，反应的是社会当时的氛围，但韩国瑜的很多支持者，事实上可能是在民调没办法测到的，从过去的几场的造势动员来讲，“非传统式动员都可以那么多人了”，这个基本上对国民党的选情是有很大的信心。