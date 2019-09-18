郭台铭下周将展开全台感恩活动 并成立智库

鸿海创办人郭台铭未登记为台湾总统选举被连署人，郭台铭办公室今天（18日）表示，郭台铭下周起将展开全台感恩之旅，举办六至八场郭粉见面会与郭粉当面致谢；此外，郭未来也将成立智库提供政策，成立像松下政经塾学校培养优秀人才。

据联合新闻网报道，至于国民党总统参选人韩国瑜表达当面请益意愿，郭办发言人蔡沁瑜表示，郭台铭现在仍有不少政界、商界、财经界朋友拜会，分析接下来要往哪走，连出访美国都还没时间，韩现在也是市政、选举两头烧，真的不需要有这样安排，不想耽误韩选举时间，。

但蔡沁瑜说，郭台铭找不出时间与韩国瑜见面，与支持与否没有划上等号；现在郭已经不选，希望做自己的事，至于政治上一向秉持理念一致的人，仍可以一起合作。

而国民党内近来出现盼留住郭台铭声音，蔡沁瑜表示，郭台铭已经退党，也宣布不参与连署登记，政治的事不太想再多做回应；而既然郭已退出这场竞选活动，这件事就让他过眼云烟。

外传郭台铭原本邀约的副手人选是台东县前县长黄健庭，蔡沁瑜则否认表示，这只是幕僚乱猜的名字。

蔡沁瑜说，郭台铭副手人选，在郭心中占有重要位置，因为之前有些他想要找的人选，经媒体披露后见光死，后来一直是单线进行，口风非常紧，但郭两周前已经有人选，胸有定见，可是仍完全不跟幕僚说，到现在都不晓得副手是谁，因为郭不愿意讲。

至于台北市长柯文哲，蔡沁瑜证实，在郭台铭还没副手前，有考虑邀约，但柯拒绝后就没考虑，之后郭心中有定见后，这个人选也就不重要了。

而就郭办幕僚将参选立委，蔡沁瑜表示，自己也在思考任何可能性，既然要出马，就是以赢为目标；郭台铭也有政策推动一定需要国会的支持，希望理念比较一致的人一起来合作，包含跟民众党或立委王金平提出的大联盟，都希望能一起合作。