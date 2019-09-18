九一八前夕 香港抗日英烈碑被反修例人士涂鸦

在“九·一八”事件前夕，位于香港乌蛟腾的抗日英烈纪念碑被喷上反修例字句，包括“反送中列（烈）士”等字句。多名建制派议员批评行为野蛮、泯灭良知。

综合《明报》《文汇报》《环球时报》等媒体报道，香港唯一一个国家级抗战纪念设施乌蛟腾的抗日英烈纪念碑17日被人发现遭涂鸦破坏，纪念碑底座正面喷上“反送中列（烈）士”，侧面喷上“愿民主”及“自由不朽”；靠近公路的“乌蛟腾村烈士纪念园”石牌亦被喷上“反送中”三字。

1941年香港沦陷，当时广东人民抗日游击队东江纵队曾派出精英成立东江纵队港九大队，乌蛟腾就是此队的重要基地。1942年农历8月16日，日军包围乌蛟腾村，强逼村民缴械，并且供出游击队队员的身份，村长李国藩与多名村民坚拒妥协，终被日军折磨至死。抗战胜利后，村民在乌蛟腾一处山坡竖立纪念碑，缅怀牺牲烈士。

乌蛟腾在新娘潭山之后，抗日英烈纪念碑原碑初建于1951年，当时位于乌蛟腾一处山坡下；1985年经过重修，2009年底迁址重建，于乌蛟腾村村口近新娘潭路建成“乌蛟腾烈士纪念园”。纪念园入口处有一座牌坊，内有纪念碑立于高台上，基座刻有“浩然正气”四字，碑上则有前东江纵队司令员曾生题字︰“抗日英烈纪念碑”。

2015年8月，中国国务院公布《关于公布第二批国家级抗战纪念设施、遗址名录的通知》(《通知》)，当中包括大埔乌蛟腾村乌蛟腾抗日英烈纪念碑。

香港民建联副主席陈克勤在个人Facebook上发文批评涂鸦者的破坏行为“野蛮、良知泯灭”，令自己无法理解。他表示，表达诉求从来都是没有问题的，但要用到这种方式去宣泄对国家民族的不满，一般人绝对不会接受，“这不禁令我想起汪精卫，年轻时是革命党的头号‘义士’，后来变成头号大汉奸。多读历史，还是真有需要。”

另据《文汇报》报道，香港工联会议员郭伟强说，涂污纪念碑者的行为缺乏表达诉求的基本素养，更是违法的，“那些是抗日烈士，与现在他们讲的所谓‘义士’，完全是两回事。”

据《环球时报》报道，当晚有香港市民到场，将涂鸦清理干净。