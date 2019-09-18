港建制派议员马驹今晚参赛恐惹抗议 港赛马会为安全取消今晚比赛

《逃犯条例》修订风波持续，连月来爆发多场冲突，其中7月21日有大批白衣人在元朗站无差别袭击市民，立法会议员何君尧与白衣人握手惹争议。其爱驹“天禄”今晚原定在香港跑马地马场头场出赛，恐因发示威者到场抗议。因此香港赛马会决定取消今晚所有赛事。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，何君尧的马匹原预计在今晚7时15分开跑，但有香港网民发起今晚围堵跑马地马场的活动，引发安全隐患。

香港赛马会今天下午发表声明指鉴于马迷、骑师和员工的安全及马匹的福祉可能受到威胁，决定取消原定于今晚在跑马地马场举行的赛事。发言人强调，马会在举办赛事时，一向以安全为首要考虑，尽责任确保赛驹、马迷、骑师及员工时刻安全。发言人说，马会一直密切监察香港近日的情况，并就今晚的赛事进行全面的风险评估，最终决定取消今晚的赛事，以确保人马安全。

声明指出，赛马会关注到跑马地附近地区今晚或会发生不可预计的混乱情况，跑马地马场今晚可能遭受干扰甚至可能出现暴力场面，以及马迷、骑师、马会员工及马匹今晚进出马场时，跑马地及铜锣湾地区的交通安排所存在的不确定因素。

发言人强调，对作出这个艰难决定感到无奈；但公众安全是马会的首要考虑因素，希望赛马业界和公众人士能够理解。马会将尽快公布有关投注退款及马场设施订座安排的进一步资料。

何君尧在香港反修例风波中走上风口浪尖，被反修例群体针对。自元朗事件后，何君尧父母坟墓被破坏，个人与家庭资料也被人公开。