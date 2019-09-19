抗战纪念园被污损 新华社发文：必将受法律历史审判

纪念抗日战士的香港乌蛟腾烈士纪念园在“九·一八”事变纪念周年前夕被人破坏污损。新华社随后发文，斥责这种行为侮辱抗日先烈，令人痛心愤慨，并称这种无耻的行为也必将受到法律和历史的审判。

新华社昨天（18日）发文提到，“九·一八”事变爆发，长达14年的抗日战争拉开了序幕。在可歌可泣的抗战中，由中国共产党领导、广大香港同胞踊跃参与的东江纵队港九独立大队是历史上值得永远纪念的一页。乌蛟腾村就是当年东江纵队港九独立大队的活动基地之一。

文章说到，乌蛟腾村的事迹是香港同胞英勇抗战壮丽画卷中的重要片段。这里的30多名村民冒着生命危险义无反顾参加了游击队，其中九位献出了宝贵生命。在抵抗外侮的战斗中，香港同胞的民族气节与爱国精神得到了最充分的体现。抗日烈士们为争取民族独立和人民解放，促进世界和平与人类进步而立下的功勋彪炳史册，英灵永垂不朽。

文章接着写到，“88年后的现在，一小撮暴徒数典忘祖，丧心病狂，肆意亵渎抗日英烈，令人不齿！这种龌龊行径是对包括香港同胞在内的千千万万抗日烈士的侮辱，是对战争中遇难的数千万国人的亵渎，更是对全体中华儿女良知的公然挑战。连保家卫国、抵御外敌的先烈都能这样侮辱践踏，这些暴徒鼓吹的所谓“自由民主”还能够相信吗？他们能够带给香港怎样的未来？”