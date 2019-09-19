黄奇帆解读香港地位：“一国两制”下 不会被北、深取代

香港近月因反修例示威活动引起社会关注。中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆谈论香港地位的短片，在中国大陆网络上热传，他的解读也引发了外界热议。在短片中，黄奇帆对如何看待香港现状，以及伴随着中国大陆不断开放，香港将面临何种冲击等热点话题一一予以分析。

据香港01昨晚（18日）的报道，黄奇帆说道，“香港是我们国家的一个金融中心、贸易中心、航运中心，也是一个重要的经济中心。香港的这一中心地位，与上海、北京以及深圳等这些同样为贸易中心或者港口航运中心的城市相比，有明显的区别，即香港有‘一国两制’的政策”。

他解释道，“中国再开放，也不会搞资本主义制度”，因而，无论再过20年或者是30年，“北京、深圳或者是青岛等城市的经济总量哪怕是香港的两倍或者是三倍，香港的地位照样是不可取代的。”

黄奇帆在谈到香港存在的意义时还强调，不要用GDP来衡量香港。“再过10年、20年，中国国内的经济体量大，所以自然经济规模会超越香港。但是它的主要功能，不在于它的GDP本身有多大。”他解释道，香港700多万人口的城市，无法和上亿人口的省或者几千万人口的中心城市比较。

黄奇帆又提及，过去40年来，中国大陆引进外资，一半左右都来自香港。虽然大陆的经济规模迅猛增长，但去年香港在中国引进外资总量的比例仍然达到54%。这些资本并非均来自香港本地的企业，而是全球资本通过香港这个跳板，进入大陆。

黄奇帆在谈及贸易时说，香港一个“弹丸之地”，去年和大陆之间的贸易总额达到7000亿美元（9654.40亿新币），几乎等于中美贸易的总和，这些贸易往来也不是香港本身那700万人的内在需求，而是因为香港是世界性转口、离岸贸易的中心。他说，几代中国领导人毛泽东、邓小平、习近平，都看到了香港和大陆体制不同所带来的优势互补。

黄奇帆最后说：“不要以为中央现在看香港乱了，觉得香港不行了，就要用深圳去取代它，不要有这样的想法。”