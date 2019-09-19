中国国家网信办：面簿和推特的内容审核更有招数

针对美国企业是否应向中国企业学习内容审核阻拦信息的问题，中国大陆国家互联网信息办公室副主任刘烈宏称，在内容审核上，面簿、推特等公司其实更有招数，如果说要“取经”的话，可能找他们更合适。

据《新京报》报道，在9月18日的国新办发布会上，有记者问道，中国大陆政府在推出一系列网络内容的规章性文件，特别是在监控网络信息方面。很多中国企业开始开发包括人工智能的软件去进行分析，来控制这些网络内容。是否美国企业能够从中国企业身上学到这些呢？

刘烈宏对此回应说，在内容审核上，面簿、推特等公司其实更有招数。

他提到，面簿、推特前段时间以散布“假新闻”为借口，封禁了一批发布客观理性声音的中国账户。但与此同时，大量歪曲事实、攻击抹黑中国的谣言信息却大行其道。这充分表明，面簿、推特等公司的内容审核其实非常精准，如果说要“取经”的话，可能找他们更合适。

据港媒香港01整理报道，面簿曾在9月5日宣布，将于向引入“Fact Check”机制，并与法新社合作，以打击假新闻。

推特在8月19日关闭936个来自中国大陆的帐户，原因是涉事帐户“在香港煽动不和”，“包括贬损香港抗议活动的正当性和政治立场”。面簿同日跟从推特的做法，一共删除了七个专页、三个群组及五个帐户。