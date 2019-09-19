任正非提议华为可向美企转让5G技术和工艺秘密

中国电信设备巨华为公司的创始人任正非提议华为可以向美国企业转让5G所有的技术和工艺秘密，帮助美国建立起5G产业。不过他强调华为不会主动去找美国政府，如果美国政府一意孤行，会出现数字柏林墙。

据《新京报》报道，华为心声社区9月19日发布华为创始人任正非接受《纽约时报》专栏作家弗里德曼（Thomas Friedman）的采访纪要，采访时间为9月9日。

在此次采访中，任正非提议华为可以向美国企业转让5G所有的技术和工艺秘密，帮助美国建立起5G产业，“这样中、美、欧形成一个三角平衡体系。我们愿意这样做，但要美国能接受才行。”

任正非表示，华为不会主动去找美国政府，公司会继续走法律程序，但“在这个过程中，如果美国真正有诚意主动找我们沟通，改变他们现在很无理的做法，我们是可以谈的。”他强调，如果美国政府一意孤行，会出现数字柏林墙。

对于弗里德曼问到关于华为是否会考虑赴美上市以解决透明度问题时，任正非强调华为不是去美国做生意，而是通过转让技术支持美国公司在美国做生意。

他说道，“这样我们提供了一个5G的基础平台以后，美国企业可以在这个技术上往6G奋斗。美国可以修改5G平台，从而达到自己的安全保障。”任正非称，跳过5G直接用6G是不会成功的，因为6G的毫米波发射范围太短，他预计6G将是十年以后的事。