台湾农委会副主委访美 签署农产品采购意向书

台湾农委会副主委陈骏季访问美国，18日在美国国会举行采购意向书签署仪式。陈骏季会后受访时称，没有碰触敏感议题，特别是美国猪肉和牛肉的议题。

据《联合报》报道，陈骏季率“农产品贸易赴美友好访问团”访美，18日在美国国会举行采购意向书签署仪式，预计2020年至2021年向美采购价值37亿美元（51.01亿新币）的黄豆、玉米、小麦、肉品，今年首度筹组肉类分团，采购整体金额比以往高。

陈骏季在美国国会仪式致词中指出，农访团任务是展现继续向美国采购优质农产品的承诺，更重要的是，反映台湾为美国的可靠贸易伙伴，台湾政府致力于通过现有的TIFA（台美贸易暨投资架构协定）机制解决双边贸易问题，也热切希望探索双方谈判BTA（台美双边贸易协定）的可能性。

陈骏季在会后受访时，被问及此行是否与美方官员谈论美国猪肉、牛肉问题，陈骏季说，没有碰触敏感议题，特别是这个议题；这次买美国牛肉是本来就可进口的，台湾政策并没有改变。

陈骏季此行拜会白宫官员，并会晤美国国务院经济暨商务事务局副助卿米德伟（David Meale），与米德伟和亚太局官员就台美农业议题充分交换意见。

美国国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）、美国在台协会（AIT）主席莫健、执行理事罗瑞智（John Norris）、美国联邦参议员史考特（Rick Scott）、美国众议员夏波（Steve Chabot） 、薛曼（Brad Sherman），以及美国副总统彭斯（Mike Pence）的兄长、众议员彭斯（Greg Pence）皆到场参与仪式。

陈骏季率领的农访团将分批前往奥克拉荷马州、科罗拉多州等11个州。