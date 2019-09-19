反修例人士个资外泄 有人怀疑资料由大陆公安提供

近日出现一个域名登记在俄罗斯的“香港解密”网站，持续曝光香港反修例人士的个人资料，其中包括多名《苹果日报》的员工资料。央视昨天（18日）在微博分享该网站影片，并鼓励网友转发。香港泛民主派沙田区区议员赵柱帮则在面簿引述相关人士，怀疑这个网站曝光的个资是中国大陆公安提供。

综合立场新闻和《明报》报道，央视18日在其官方微博发布一段声称是“网友制作”的影片，显示了网站网址及起底资料。央视介绍，网站分成“毒果记者”“港独暴徒”“乱港头目”三类，并按照姓氏排列，又呼吁网民进行转发。

香港民主派沙田区区议员赵柱帮在面簿发文，引述有被网站起底的人称，该人两个月前于大陆过关时被公安扣留，期间公安发现事主参与游行，之后要求他填写口供纸。这名人士刻意填写了错误的地址，结果这错误地址也在起底网站上出现，因此认为是公安泄露的个人资料。

另外，香港个人资料私隐专员公署介绍，有关个案涉及87人，已将个案交予警方作刑事调查，并要求该网站移除及停止上载相关人士的个人资料。

公署还称，涉事网站的域名在俄罗斯登记，而公署无权令域外机构提供网站营运者的资料。

私隐专员黄继儿认为，若要即时有效遏止任何社交平台或互联网站上发生的“起底”行为，私隐专员公署需要增强法定权力，例如域外管辖权。