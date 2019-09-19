华为律师将出庭 向美禁令发起挑战

中国电信设备巨头华为公司的律师将于周四（19日）在美国联邦法院出庭，要求撤销美国的一项法律的诉讼，该法律以涉嫌“网络盘剥（cyber exploitation）”为由禁止美国政府和承包商购买或使用华为的设备。

据彭博社报道，华为的律师将于周四在联邦法院出庭，将试图说服法官，该法律是美国国会声称华为与中国政府存在关系，对华为判处“死刑”，进而达到驱使华为离开美国的目的，这是违宪行为。

华为认为，其因《2019国防授权法案》(2019 National Defense Authorization Act)第889条而“未经聆讯或审判”遭受了处罚。该法案禁止美国联邦机构和承包商使用华为和中兴生产的路由器，交换机和其他设备。

彭博社评论称，如果华为获胜，并且禁令被推翻的话，可能对中美贸易战产生影响。华为问题能否作为中美贸易协议的一部分得以解决，美国政府给出了混杂的信息。

斯坦福大学法学教授赛克斯（Alan Sykes）在电话采访中说道，“有时听起来特朗普似乎愿意拿制裁（华为）做交换”，“如果这个问题消失了，那么以此做交换的机会也会消失。”

彭博社认为，华为要说服德克萨斯州谢尔曼的联邦地区法官Amos Mazzant可能并非易事。联邦法官通常不愿事后批评美国政府对国家安全风险的评估。