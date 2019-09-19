港府：中英联合声明无条文规定实行双普选

对于有团体声称香港仍未实行双普选，严重违反《中英联合声明》，港府发言人今天（19日）做出澄清，称《中英联合声明》并没有条文订下实行“双普选”。

据香港政府新闻处发布的消息，发言人解释，《中英联合声明》第三款第四项订明，“行政长官在当地通过选举或协商产生，由中央人民政府任命”， 《中英联合声明》附件一则也订明，“香港特别行政区立法机关由选举产生”，这些条文均与实行“双普选”无关。

发言人说，由“一人一票”普选行政长官和立法会全部议员，是《基本法》订下的最终目标，要落实这目标，必须透过对话收窄分歧，以达致各方可接受的共识。

发言人也说，特区政府会审时度势，按照《基本法》及全国人民代表大会常务委员会的相关解释和决定推动政制发展。

有港独倾向的组织“学生动源”昨天在面簿发文呼吁学生、校友与其他市民今天在沙田区组成人链示威，并称香港特区政府自回归以来，仍未实行双普选，严重违反《中英联合声明》，更甚漠视民意，使港人人神共愤。

据该组织在面簿上提供的资料，“学生动源”在2016年成立，并制定五大纲领，包括“建立拥有独立主权的香港共和国”，以及“唤醒香港民族独立意志，巩固香港民族共同体”。