汪涵赴任湖南省监察委特约监察员

中国湖南省监察委今天（19日）上午聘请27名特约监察员，湖南省委常委、省纪委书记、省监委主任傅奎颁发聘书。有媒体注意到，著名主持人汪涵也在其中。

据《北京日报》旗下公众号“长安街知事”报道，汪涵是这27名特约监察员中的一名，聘期至2023年1月。

这不是汪涵次走进湖南省纪委。早在2017年7月，他以省政协委员的身份，与48名同事实地了解谈话室，观看了电视专题片《忠诚干净担当》，并与省纪委书记傅奎交流。

除了知名主持人，汪涵还是湖南省政协常委，以及中国民主促进会中央委员。

他2011年12月被增补为省政协委员，2018年1月当选为省政协常委，并任文教卫体和文史委员会副主任。

加入中国民主促进会，是在汪涵任省政协委员期间。他在2014年4月前往民进湖南省委机关，随后加入了民主促进会。2015年12月，在民进十三届四中全会上，他又被增补为民进中央委员。

近年来，汪涵围绕民生不断提出建议，比如取消“路桥费”、办戏曲春晚、传承与保护方言等。经过他与多方的共同努力，2015年初城市路桥通行费年票制收费取消，2016年首届湖南戏曲春晚也相继落地。

汪涵并非唯一一位担任特约监察员的主持人。去年12月，中国国家监委优选聘请50名特约监察员，央视主持人海霞在列。

海霞从2013年起，便是中央纪委监察部特邀监察员，多次与中央纪委国家监委合作，比如在2018年1月，她为中纪委网站《纪律“看”得见》栏目录制了首期视频，介绍了五种党纪处分。