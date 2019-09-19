中国促美国停止以涉藏问题干涉其内政

中国外交部对美国议员提交“2019年西藏政策及支持法案”作出回应称，中国敦促美国充分认清涉藏问题的高度敏感性，停止推动相关法案。

据人民网报道，中国外交部发言人耿爽19日举行例行记者会。

就部分美国议员向美国会众院提交“2019年西藏政策及支持法案”，耿爽回应称，这一法案严重违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向“藏独”分裂势力发出严重错误信号。中国对此表示坚决反对。

耿爽说道，西藏事务纯属中国内政，中国敦促美国充分认清涉藏问题的高度敏感性，停止推动相关法案，停止利用涉藏问题干涉中国内政。

还有记者问道，报道称白宫正考虑美国总统特朗普是否在24日的联合国大会发表演讲时提及涉疆问题，美国副总统彭斯和国务卿蓬佩奥也可能在此期间提及涉疆问题，美国还将召开涉疆问题会议，中国对此有何评论？

耿爽称，即将举行的第74届联合国大会一般性辩论，为事关世界和平与发展的重大问题的讨论提供了平台。若有国家借机对他国内政说三道四，将是不合时宜的，也是不会得逞的。

耿爽表示，涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反分裂反暴恐问题。近千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆，都对当地打击和预防恐怖主义表示认可。中国敦促美国尊重事实真相，停止以人权为名，行干涉他国内政之实。