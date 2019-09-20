联邦快递证实一名飞行员在中国被抓

美国媒体报道称，中国警方在广州逮捕了一名联邦快递（FedEx）飞行员，该飞行员被指控非法运输弹药。联邦快递公司证实了该消息。

据《华尔街日报》9月19日报道，中国警方日前在广州逮捕了一名联邦快递（FedEx）飞行员。报道称，该飞行员是一名前美国空军飞行员，名叫Todd A.Hohn，他在一周前等待飞往香港家中时被拘留。

Hohn家族的一名律师向《华尔街日报》确认，他被中国方面拘留。

知情人士称，中国当局在Hohn的托运行李中发现装有非金属气枪弹丸，指控Hohn非法运输弹药，并已开始进行刑事调查。

另据中国官媒《环球时报》今天（20日）报道，北京时间20日凌晨，美国联邦快递公司在发给该报的回复中证实，该公司一名飞行员在广州被抓，目前处于保释阶段。

联邦快递在回复中并没有指明他被警方逮捕时被搜出什么样的物品，但表示会继续与相关机关合作，搞清事情的真相。

快递业专家赵小敏接受《环球时报》采访时表示，这件事充分说明了联邦快递目前面临着“屋漏偏逢连阴雨”的境地。他说，“这一次如果确实如《华尔街日报》所说是涉及运输装有非金属气枪弹丸，就属于刑事案件了，充分说明这家企业在管理上存在严重的漏洞，这将对联邦快递在中国的声誉造成致命的影响，会有不可挽回的损失。”

联邦快递此前已屡次因违法事件在中国被查处。