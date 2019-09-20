周六清洁行动照举行 何君尧：只撤销申请不反对通知书

香港不少公众地方形成反对修订《逃犯条例》的“连侬墙”，建制派立法会议员何君尧上周公布发起举行明天进行“清洁香港运动”，警方昨晚表示，收到主办单位“通知警方取消有关活动”，但何君尧在今天（20日）凌晨在面簿（Facebook）直播时解释说，只是撤销申请不反对通书，原因是举行“清洁香港运动”毋须有关程序，声称清洁运动依原定时间举行。

据香港01网站报道，何君尧与两名合伙人的名驹“天禄”原订在18日跑马地夜马出赛第一场，有网民号召到马场活动，马会于开跑前称因应安全考虑取消全晚赛事。

何君尧在今日凌晨的直播中先就事件作出回应。他指回归以来，马会从未因政治理由而取消赛事，有关安排令人诧异，表示不解为何屈服于‘曱甴佬’（部分建制人士对示威者称呼）。

何君尧也在面簿上载一张疑似撕连侬牆的照片，并写有“爱国爱港 走到最前的战士 何君尧”。

他确认就“清洁香港运动”向警方提出举行集会，不过已撤销申请“不反对通知书”，但并非取消行动，认为不需要有关程序，一样可以做到“清洁香港运动”，并指“清洁运动依照原定时间，9月21日举行。”

对于昨日网上流传一张以福建社团联会发出号召参加周六的沙田清洁香港运动，又传何君尧呼吁支持在下周日一同参加与福建社团联会合办的“922守护机场大行动”。何君尧澄清均是假消息，吁支持者留意他的面簿公布，不要被假消息、假新闻迷惑。