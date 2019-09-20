郭台铭退出后 蔡英文民调仍领先韩国瑜但差距拉近

鸿海创办人郭台铭退出台湾总统大选后，旺旺中时媒体集团最新民调显示，国民党总统参选人韩国瑜支持度为25.7%，蔡英文为32.6%，韩、蔡较上周虽有拉近，但仍有6.9个百分点的差距。在看好度部分，40.6%看好蔡英文夺胜，认为韩国瑜赢面大者则为22.8%，显示蓝绿士气确实有不小的差异。

据中时电子报报道，郭台铭与北市长柯文哲未登记参选2020，势必牵动蔡英文与韩国瑜支持度起伏。因此，旺旺中时在郭、柯退赛后，再次针对总统大选进行民调。

当民众被问到会投票支持韩国瑜、蔡英文或其他候选人时，支持度依序为蔡英文32.6%、韩国瑜25.7%、吕秀莲0.3%，蔡、韩相差6.9个百分点。

相较于上周民调，同样在蓝绿对决情况下，蔡英文支持度为38.1%、韩国瑜为25.7%，双方差距12.4个百分点，显示在历经郭、柯拒战事件影响后，蔡、韩差距有逼近趋势。

只是，值得注意的是，上周未表态的比例为18.2%，但此次调查未表态的比例却提高至23%，显示部分原先挺郭或柯的选民正处于游离状态。

若以“年龄”交叉分析，蔡英文在49岁以下民众的支持度均全面领先韩国瑜，其中又以“20至29岁”领先幅度最大，在该年龄层的支持度分别为蔡44.3%、韩19.5%，韩还不及蔡的一半。

