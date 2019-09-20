LPR“降息” 10月8日起中国房贷利率将调整

LPR（贷款市场报价利率）如预期般“降息”，据中国银行间同业拆借中心今天（20日）公布的数据，1年期LPR为4.20%，较上一次报价降低5个基点；5年期以上品种维持在4.85%。

据新京报报道，今年8月17日，中国央行宣布以公开市场操作利率（主要指中期借贷便利MLF利率）为“锚”，贷款市场报价利率按加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。8月20日出炉的新LPR首次报价显示，1年期LPR为4.25%，较贷款基准利率低10个基点，较原LPR降6个基点；5年期以上LPR为4.85%。

全球降息潮下，LPR、MLF等利率报价被视为中国货币政策“风向标”。此前，两笔MLF在本月到期后或是未续作，或是等价缩量续作，均未下调利率，已引发货币政策宽松预期降温。此前一天降息央行名单再扩容，美联储、巴西、沙特、约旦、阿联酋及中国香港等货币当局纷纷降息，中国央行通过逆回购净投放1700亿元，逆回购利率仍未生变，市场都将目光聚焦在20日LPR报价。

对购房者来说，LPR还关系着房贷利率。据央行规定，今年10月8日，即中国国庆假期后第一天，房贷利率将参照LPR定价。

新京报记者近日从多家银行获悉，已有银行明确房贷利率将与LPR挂钩，不少银行则还未下发相关通知。另据消息称，北京地区首套房利率在LPR的基础上上浮不低于55个基点，二套房不低于105个基点。若按9月20日5年期以上LPR计算，北京地区个人房贷浮动下限为5.4%，二套房浮动下限为5.9%。据新京报记者了解，目前银行首套房利率普遍在4.9%基准上上浮10%，为5.39%；二套房普遍上浮20%，为5.88%，“新的报价和目前水平不会相差太大。”多银行员工称。

