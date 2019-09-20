刘自力被逮捕 卸任茅台总经理已四年

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司原党委副书记、副董事长、总经理刘自力涉嫌受贿一案，由贵州省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，黔南州人民检察院依法以涉嫌受贿罪对刘自力作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。

据新京报旗下“政事儿News”报道，刘自力已于2015年8月卸任茅台集团总经理，至今已4年。

据公开资料，刘自力是茅台集团的“老人”，生于1955年，是贵州仁怀人，16岁即进入茅台酒厂工作，曾任贵州茅台酒厂（集团）公司工会主席、副总经理。

原习酒公司1998年被茅台集团兼并后，刘自力即被派往习酒，担任该公司的董事长及总经理，任职十余年。2010年5月回到茅台集团，出任贵州茅台集团旗下上市公司贵州茅台酒股份有限公司总经理，次年10月被任命为贵州茅台集团副董事长，后任贵州茅台集团总经理。

此后，刘自力一直与今年5月落马的茅台集团原董事长袁仁国搭档，直至2015年退休。

“政事儿”注意到，在刘自力任职贵州茅台酒股份有限公司总经理、贵州茅台集团总经理期间，茅台酒曾发生“最大幅度涨价”，两年内共上涨约50%，被舆论指责“涉嫌垄断”。刘自力在公开场合还语出惊人，有“三公消费不喝茅台难道喝拉菲”的言论。